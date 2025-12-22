فیلم‌های منتخب جشنواره بین المللی سینما حقیقت همزمان با ۴۱ شهر کشور در مجتمع فرهنگی و هنری شمس ارومیه اکران می شود.

سلیمه آینه مسئول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ارومیه با اعلام این خبر گفت: ۱۱ فیلم منتخب نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت همزمان با سراسر کشور ۳۰ آذرماه و ۱ دیماه در ۲ سانس از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ دقیقه در مجتمع فرهنگی و هنری شمس ارومیه به اکران در می‌آید.