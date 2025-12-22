پخش زنده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان از همه هنرمندان استان برای تولید نمایشهایی برای کودکان و نوجوانان دعوت به همکاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان به منظور اجرای طرحی سه مرحلهای برای تولید هزار تئاتر کودک تا ۵ سال آینده، از تمامی هنرمندان تئاتر این استان برای تولید نمایش کودک و نوجوان و ارائه طرحها و نمایشنامههای خود به واحد آفرینشهای هنری کانون اصفهان دعوت به همکاری کرد.
علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۹۸-۳۴۵۰۴۳۹۵ (۰۳۱) تماس بگیرند و یا به ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان، واقع در خیابان کاوه، بعد از پل جابر انصاری، کوچهی ۲۷ فارابی مراجعه کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان دارای ۵۶ مرکز فرهنگی، هنری، ادبی و علمی ثابت و سه مرکز سیار و ۲ مرکز پستی است.