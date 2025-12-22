پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از آمادهباش کامل راهداران و ماشینآلات راهداری برای تأمین ایمنی محورهای برفگیر استان در زمستان پیشرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از آمادهباش کامل راهداران برای تأمین زمستانی ایمن در محورهای استان خبر داد و گفت: با خدمات مطلوب و حضور شبانهروزی راهداران، امیدواریم شاهد زمستانی ایمن برای کاربران جادهای باشیم.
اسماعیل فولادی این مطلب را در رزمایش طرح زمستانه اعزام ماشینآلات راهداری، گشتهای پلیس راه و گروههای امدادی از جمله هلالاحمر و اورژانس به محورهای کوهستانی و گردنههای برفگیر استان بیان کرد؛ رزمایشی که با حضور استاندار مازندران و جمعی از مسئولان استانی در فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه «سفر ایمن اولویت اصلی راهداری استان است»، افزود: اطلاعرسانی و آموزشهای لازم از طریق رسانهها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و ارتباط با مردم برای افزایش ایمنی سفرها ادامه خواهد داشت.
معاون راهداری مازندران با اشاره به گستره راههای استان گفت: در مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی استان، ۲۳ راهدارخانه فعال است و ۳۰۶ راهدار سختکوش در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری زمستانی با بهرهگیری از ۲۰۶ دستگاه ماشینآلات شامل بلدوزر، گریدر، لودر، کامیون، نمکپاش، برفخور، دستگاه آبنمکپاش و خودروهای کمکدار، در ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه برفگیر و کوهستانی با ارتفاع بالای هزار متر و ۱۳ گردنه برفگیر به طول ۷۰۰ کیلومتر مشغول فعالیت هستند.
فولادی تجهیز راهدارخانهها به امکانات مورد نیاز و استفاده حداقلی از نمک برای جلوگیری از آسیب به ابنیه فنی راه را ضروری دانست و اظهار کرد: با حضور فعال راهداران در محورهای برفگیر، اقدامات ایمنی ادارهکل، فرهنگسازی و رعایت قوانین توسط رانندگان، امیدواریم امسال شاهد کاهش تصادفات و تلفات جادهای در استان باشیم.
وی همچنین با اشاره به اقدامات سالانه این ادارهکل افزود: مجموعه راهداری مازندران در طرحهای مختلف از جمله نوروزی، تابستانی، مدیریت ترددهای پرحجم، ایمنسازی راهها و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی حضور فعال داشته و اکنون نیز با اجرای طرح راهداری زمستانی، آماده خدمترسانی است.
معاون راهداری استان از ذخیرهسازی کافی نمک، تجهیز کامل ماشینآلات و هماهنگی مطلوب با دستگاههای مرتبط از جمله پلیس راه، هلالاحمر و اورژانس بهعنوان مهمترین اقدامات طرح زمستانی امسال یاد کرد و نقش راهداران را در برقراری امنیت تردد جادهای حیاتی دانست.
گفتنی است مسافران و رانندگان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، انسدادها، محدودیتهای تردد و شرایط جوی به سامانه ۱۴۱ به نشانی www.141.ir مراجعه کرده یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.