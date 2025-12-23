پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه دوم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه دوم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-ضلع شرق بلوار بهارستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
-خیابانهای شکوفه اول، دوم و رجاء واقع درشهرک گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
-خیابان پیروزی ۱۵ ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
مهدیشهر:
-منطقه همیاری امام زاده علی اکبر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰