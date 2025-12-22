به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه شب یلدا و هم‌زمان با آغاز ماه رجب، با همت خیرین و انجمن‌های حمایت زندانیان، بیش از ۱۴۰۵ بسته ارزاق یلدایی و هزار و یک بن حمایتی در میان خانواده‌های زندانیان نیازمند سراسر آذربایجان غربی از ارومیه تا تکاب، شاهین‌دژ، پیرانشهر، سردشت، شوط و چالدران توزیع شد. همچنین بسته‌های ویژه‌ای شامل میوه، آجیل و هندوانه برای کلیه زندانیان استان تهیه و اهدا گردید.

در آستانه شب یلدا و مقارن با آغاز ایام پرفیض ماه رجب، با مشارکت خیرین نیک‌اندیش و حمایت مراکز ۱۶‌گانه انجمن‌های حمایت از زندانیان، بیش از ۱۴۰۵ بسته معیشتی شامل برنج، گوشت، میوه، خشکبار، شیرینی و آجیل به ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال میان خانواده‌های زندانیان نیازمند در سراسر آذربایجان غربی توزیع شد.

در ادامه این طرح انسان‌دوستانه، ۱۰۰۱ بن حمایتی به ارزش هر بن ده میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی و خیرین اهدا شد. همچنین در اقدامی کم‌نظیر، بسته‌های یلدایی ویژه شامل میوه و آجیل برای همه زندانیان زندان‌های استان تهیه و در میان آنان توزیع گردید تا گرمای مهربانی در بلندترین شب سال، در دل خانواده‌ها و مددجویان جریان یابد.

دکتر ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت:در این شب‌های باصفای یلدا که با فیوضات و برکات ماه رجب همراه شده است، جلوه‌های نوع‌دوستی مردم نشان از باور عمیق جامعه ما به صله‌رحم و گرم نگه‌داشتن کانون خانواده دارد؛ مهری که مایه پویایی اجتماعی و هم‌افزایی دل‌های مؤمن است.

وی افزود:این همیاری‌ها صرفاً یک کمک مالی نیست، بلکه جلوه‌ای از ایمان زنده و تعهد اجتماعی مردم نیک‌سرشت این خطه است که با مهر و عمل، چراغ امید را در زندگی خانواده‌های آسیب‌دیده روشن نگه می‌دارند؛ و این، معنای واقعی کرامت انسانی است.

در ادامه، مراد فتحی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان غربی نیز درباره نقش خیرین گفت:خیرین انجمن‌های حمایت از زندانیان در هر شرایط حتی درون زندان‌ها را از یاد نمی‌برند و با ترویج محبت، نشاط و امید در میان مددجویان، منادی گسترش احسان و معنویت در جامعه هستندو این مایه امیدواری در بسط عدالت ترمیمی برای کاهش نرخ بازگشت زندانیان می‌باشد که مردم برای اصلاح و تربیت همنوعان خود و بازگشت سعادتمندانه نیازمندان همیشه مرد میدان‌ها هستند.

بسته‌های حمایتی با تلاش مددکاران اجتماعی در تمامی شهرستان‌ها از جمله ارومیه، اشنویه، سردشت، تکاب، شاهین‌دژ، شوط، چالدران، مهاباد، خوی و سلماس. میان خانواده‌های زندانیان نیازمند توزیع شد.

در اجرای این طرح گسترده، مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان نیز وظیفه هماهنگی و نظارت بر روند تأمین و توزیع عادلانه این کمک‌ها را بر عهده داشت.

اجرای چنین برنامه‌هایی در بلندترین شب سال، نمادی از هم‌دلی، نوع‌دوستی و ایمان مردم آذربایجان غربی است که در کنار دستگاه قضایی، بار دیگر جلوه‌ای از عدالت انسانی و مهربانی اجتماعی را در پهنه این سرزمین متجلی کردند.

یلدای امسال در زندان‌های آذربایجان غربی، نه تنها شب سیاهی نبود، بلکه تجلی روشنای دل‌هایی بود که با ایمان و احسان، گرما را به سردترین دل‌ها بخشیدند.