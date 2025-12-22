رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف عتیقه جات و ماینر‌های غیر مجاز در استان‌های هرمزگان، زنجان، تهران و کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار "حسین رحیمی" با بیان اینکه بهره برداری غیر مجاز از ماینر‌ها یکی از دلایل عمده ناترازی در حوزه برق می‌باشد گفت: در هفته گذشته ۱۵۶ دستگاه ماینر از استان‌های هرمزگان، زنجان، غرب تهران و تهران بزرگ از طریق اطلاعات و اخبار به دست آمده از شهروندان کشف و جمع آوری شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ارزش ماینر‌های کشف شده براساس اعلام کارشناسان این حوزه بیش از ۴۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: برای متهمان دستگیر شده ۱۰ پرونده تشکیل شده است.

سردار حسین رحیمی در ادامه کشف ۶۳ دستگاه گنج یاب در یکی از شهرستان‌های کردستان هم گفت: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه از این متهمان چند قبضه سلاح شکاری و تعدادی قطعات و اشیا عتیقه و تاریخی کشف شد، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته ارزش اشیا تاریخی کشف شده بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرائم و مفاسد اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.