به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سه مسابقه معوقه از هفته ششم لیگ برتر والیبال برگزار شد که فولاد سیرجان در خانه والیبال تهران ۳-۰ برابر رازین پلیمر به برتری رسید تا صدرنشین جدید لیگ برتر والیبال شود.

همچنین طبیعت اسلامشهر ۳-۰ برابر مس رفسنجان به پیروزی دست یافت و مسابقه استقلال گنبد با صنعتگران امید نیز ۳-۱ به نفع استقلال به پایان رسید.

با برگزاری این سه مسابقه فولاد سیرجان صدرنشین شد، شهداب یزد درجایگاه دوم و فولاد مبارکه سپاهان نیز در جایگاه سوم جدول قرار دارند.