همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، پنجمین دوره رویداد هنری روایت حبیب با عنوان کاروان سرباز در خرمشهر آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به منظور پاسداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی پنجمین رویداد هنری روایت حبیب امروز دوشنبه یکم دی ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در خرمشهر آغاز به کار می‌کند.

این رویداد هنری با همراهی هنرمندان تلاش دارد قصه سربازی، ایثار و تعهد را با زبان هنر روایت کند.

حجت الاسلام شفیعی سرپرست حوزه هنری خوزستان از جزئیات برگزاری این رویداد می‌گوید.