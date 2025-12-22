

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کربلایی بی‌بی‌گلی حسینی سوق، مادر شهید سیداله‌رحم زینی‌پور از شهدای شهرستان کهگیلویه در بخش سوق، به علت بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر کربلایی بی‌بی‌گلی حسینی سوق، روز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۵، در قطعه ایثارگران آرامستان شهر سوق برگزار می‌شود.

شهید سیداله‌رحم زینی‌پور متولد سال ۱۳۴۸ در شهر سوق از توابع شهرستان کهگیلویه بود.

وی تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرد و سپس به‌عنوان بسیجی عازم جبهه‌ها شد.





این شهید در ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور پیامی درگذشت مادر شهید زینی پور را تسلیت گفت.

متن پیام مدعی العموم مرکز استان به شرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

بسم الله الرحمن الرحیم

روح بلند مادر فداکار و صبور شهید اله رحم زینی پور به دیدار فرزند شهیدش شتافت. زندگی سراسر ایثار و استقامت این بانوی بزرگ تا ابد در یادها درخشان و الهام بخش خواهد ماند.از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای خانواده محترم زینی پور به ویژه همکار گرامی جناب آقای خیرالله زینی پور صبر و سکینه الهی مسئلت میکنم.

فرماندار شهرستان کهگیلویه با صدور پیامی درگذشت مادر شهید سید آله رحم زینی پور سوق را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر می باشد :

بسم الله الرحمن الرحیم

سالها اشک غم از چشم پر از ناله چکید

قامتی راست ز سنگینی این غصه خمید

این همه سال چه آمد به سر دل ، چه گذشت

مادر از دوری فرزند عزیزش چه کشید

خانواده محترم و گران‌قدر شهید والامقام *سید اله‌رحم زینی‌پور*

جناب آقای سید خدایار زینی پور، بخش دار محترم بخش سوق

با قلبی آکنده از اندوه و تسلیم در برابر اراده‌ی حضرت حق، درگذشت *مادر فداکار و صبور* آن شهید بزرگوار را به شما خاندان محترم و تمامی مردم غیور شهرستان کهگیلویه تسلیت می‌گوییم.

مادری که سال‌ها بار فراق فرزند رشیدش را به جان خرید و با صبری ستودنی، چراغ راه شهید را در دل خانواده و جامعه زنده نگاه داشت، امروز به ملکوت اعلی پیوست. او که خود پرورش‌دهنده‌ی قامت ایستاده‌ای در میدان دفاع از ایمان و میهن بود، بی‌گمان در نزد پروردگار، مقامی والا و هم‌پایه‌ی شهیدان دارد.

این ضایعه‌ی دردناک را به شما بازماندگان صبور، به عموم مردم شهیدپرور کهگیلویه و به ویژه جامعه‌ی بزرگ ایثارگران و شهیدان تسلیت عرض می‌نماییم و از درگاه احدیت برای آن مرحومه، رحمت واسعه و علو درجات، و برای شما بازماندگان محترم، صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت داریم.

*سید ایرج کاظمی جو*

فرماندار شهرستان کهگیلویه

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با صدور پیامی درگذشت مادر شهید سید آله رحم زینی پور سوق را تسلیت گفت.

متن پیام مقام عالی دولت در استان به شرح زیر است:

«إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت مادر بزرگوار شهید والامقام زینی‌پور و مادر محترم جناب آقای سید خدایار زینی‌پور، بخشدار معزز و خدوم بخش سوق موجب تأثر گردید.

این بانوی مؤمنه که فرزند برومند خود را در راه عزت و امنیت میهن اسلامی تقدیم کرد و عمر خویش را در تربیت فرزندانی شریف، مؤمن و خدمتگزار سپری نمود، جایگاهی والا در میان مردم این دیار داشت. فقدان ایشان ضایعه‌ای سنگین برای خانواده محترم زینی‌پور و جامعه استان است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه به جناب آقای زینی‌پور، خانواده‌های داغدار و بستگان معزز، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

یداله رحمانی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد

مصطفی قدیمی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان های کهگیلویه و لنده با صدور پیامی درگذشت مادر شهید زینی پور سوق را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالـجلالِ والاکـرامِ

جناب آقای دکتر سید خدایار زینی پور

بخشدار محترم سوق

درگذشت مادر مومنه و پرهیزکار ، ام الشهید کربلایی بی بی گلی حسینی موجب تالم و تأثر فراوان گردید.

مادران مومنه شهدا که عزیزترین هستی خود را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا کردند ، اسوه های واقعی ایثار و گذشت هستند که در سایه ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت (ع) و با تاسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، فرزندان شجاع، بصیر و انقلابی تربیت و در دفاع از ارزش‌ها، تقدیم ایران اسلامی کردند.

اینجانب مصیبت درگذشت بانوی ماجده و مؤمنه، مرحومه کربلایی بی بی گلی حسینی را به شما و تمامی بستگان تسلیت عرض می‌ نمایم و ‌از درگاه ایزد منان رحمت واسعه و علو درجات آن فقیده سعیده و همنشینی با فرزند شهیدش را مسألت می‌نمایم.

مصطفی قدیمی