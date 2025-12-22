پخش زنده
فرماندار شهرستان ویژه مراغه از برگزاری جشنواره ملی تئاتر رضوی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی مراغه افزود: این رویداد فرهنگی با محوریت آموزههای دینی و مذهبی برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: برگزاری این جشنواره زمینه ساز توسعه فرهنگی و هنر نمایش در این شهرستان خواهد بود.
امام جمعه مراغه نیز در این جلسه از ادارهها و دستگاههای اجرایی شهرستان خواست در برنامهها از اصراف پرهیز کنند.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: برنامههای فرهنگی از جمله جشنواره رضوی و کنگره ملی شهدا زمینه ساز رشد فرهنگی جامعه خواهد بود.
وی از برگزاری کنگره ملی هزار و ۴۰۰ شهید مراغه در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: کنگره ملی شهدا یک رویداد ملی برای پاسداشت ایثار و فداکاری شهدای دوران دفاع مقدس است.
امام جمعه مراغه افزود: تئاتر رضوی فرصتی برای ترویج فرهنگ رضوی و آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی امام رضا (علیه السلام) است.