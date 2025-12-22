پس از سد‌های شمیل و نیان که ۱۰۰ درصد آبگیری شد، سد جگین در بشاگرد نیز سرریز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، عباس علیزاده مسئول آب منطقه‌ای شهرستان بشاگرد گفت: ۱۹۱ میلیون متر مکعب روان آب وارد دریاچه سد جگین شده و این سد هم اکنون سرریز شده است.

ظرفیت آبگیری این سد ۱۹۱ میلیون متر مکعب است.

گفتنی است بارش‌های هفته گذشته باعث شد سد استقلال میناب، بزرگترین سد استان هرمزگان نیز تا حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب آبگیری شود.

ظرفیت این سد ۲۴۰ میلیون متر مکعب است.

بیشتر بخوانید: تلفن و اینترنت در شهر سردشت بشاگرد وصل شد

پیش از بارندگی‌های اخیر سد‌های شمیل و نیان کاملا خشک و آب سد استقلال میناب نیز غیر قابل استفاده شده بود.

سیدمحمد نور موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان هم گفت: در بارندگی‌های اخیر بیش از هزار و۴۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان، با ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب آبگیری شد.

وی گفت: بیشترین حجم آبگیری‌ها در شهرستان‌های رودان، میناب، حاجی آباد و بندرخمیر بود.