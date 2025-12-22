پخش زنده
امروز: -
در دیدار روسای جمهور پاکستان و عراق، طرفین بر اهمیت وحدت کشورهای اسلامی و حمایت مستمر از حقوق فلسطینیان تاکید و درباره همگرایی و هماهنگی بیشتر در مجامع بینالمللی از جمله سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی توافق کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان که در سفری رسمی عازم بغداد شده است با «عبداللطیف جمال رشید» همتای عراقی خود دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش طرفین طی این دیدار در زمینه موضوعات مورد علاقه دوجانبه از جمله تقویت همکاریها در بخش اقتصادی و در کنار آن تحولات مهم منطقهای از جمله موضوع فلسطین و وحدت میان امت اسلامی بحث و تبادل نظر کردند.
دو طرف همچنین درباره روابط دوجانبه، بازسازی عراق و نقش پاکستان در این مسیر گفتوگو کردند.
آصف علی زرداری پیشنهاد کرد پاکستان با استفاده از نیروی کار ماهر خود در طر ح های بازسازی مشارکت کند و همکاری در زمینههای اقتصادی، پزشکی، کشاورزی، فناوری اطلاعات، ساختوساز و داروسازی، سرمایه گذاری و ایجاد کانالهای بانکی میان اسلام آباد – بغداد افزایش یابد.
رئیس جمهور پاکستان همچنین به بهبود امکانات برای زائران پاکستانی در عراق اشاره کرد و خواستار تسریع در تصویب و اجرای موافقتنامه مدیریت زائران میان دو کشور شد.
طرفین همچنین برای همکاری کامل جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی و اقامت بیش از حد پاکستانیها در عراق تاکید و پاکستان از اجرای قوانین عراق در این زمینه حمایت کرد.
در پایان این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر مبارزه مشترک علیه تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر، درخصوص تقویت همکاریهای امنیتی و ادامه رایزنیها در مجامع جهانی توافق کردند.