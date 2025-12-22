پخش زنده
۱۴ مورد وقف جدید به ارزش تقریبی حدود ۱۶۰ میلیارد ریال، ۹ ماهه سال جاری در استان همدان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امورفرهنگی ادارهکل اوقاف و امورخیریه استان همدان گفت: در این مدت، زمین و باغ برای ساخت حسینیه، مسجد و غسالخانه، حمام و مواردی جهت امور خیریه و نیازمندان در استان به عنوان وقف ثبت شد.
حجتالاسلام سیدعلی حسینی افزود: وقف انواع مختلفی دارد و مردم میتوانند به صورت مشارکتی با اقوام، دوستان یا همسایگان خود مبلغی را وقف کنند.
او تاکید کرد: استان همدان هم اکنون دارای سه هزار و ۵۳۴ موقوفه شامل مساجد و حسینیه است.
معاون امورفرهنگی ادارهکل اوقاف و امورخیریه استان همدان با تاکید بر فرهنگ سازی وقف با نیتهای جدید از واقفان خواست که با توجه به نیاز استان وقف داشته باشند تا بخشی از مشکلات جامعه را با کمک خیرخواهانه آنان برطرف کنیم.
حجتالاسلام حسینی محور نیتهای مورد نیاز استان را کمک به توسعه علم و فناوری، حمایت از نخبگان، گسترش علوم دانش بنیان، کمک به بیماران خاص، کمک به ساخت خوابگاههای متاهلی برای دانشجویان، کمک به تامین جهیزیه، اشتغال و مسکن جوانان نیازمند بیان کرد.
او گفت: آزادسازی زندانیان، کمک به ازدواج جوانان و فرزندآوری از اولویتهای استان به شمار میرود که انتظار میرود واقفان و نیکوکاران نسبت به این نیات توجه ویژهای داشته باشند.
معاون فرهنگی ادارهکل اوقاف و امور خیریه همدان افزود: ایستگاههای «همه واقف باشیم» جهت آشنایی با سنت حسنه وقف و ترویج فرهنگ آن همزمان با برنامههای مناسبتی بقاع فعال در استان فعال میشود.
حجت الاسلام حسینی اتاکید کرد: در این ایستگاهها خدمات مشاوره و نحوه ثبت و اجرای نیت خیرین واقف، پاسخ به پرسشهای شرعی و حقوقی وقفی، تبلیغ و ترویج برای نهادینه سازی و معرفی کارکردهای وقف در زمینههای تحصیل، ازدواج، بهداشت و درمان، قرآن و معارف اسلامی در دهه وقف ارائه میشود و عرضه محصولات فرهنگی و بروشورهای وقفی به صورت رایگان پیش بینی شده است.