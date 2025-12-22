دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با حضور میدانی در ایست و بازرسی‌های اطراف شهرستان، از نزدیک بر روند اقدامات کنترلی و امنیتی نظارت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان همزمان با اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با حضور میدانی در ایست و بازرسی‌های اطراف شهرستان، از نزدیک بر روند اقدامات کنترلی و امنیتی نظارت کرد.

رضا یعقوبی شامگاه یکشنبه با حضور در ایست و بازرسی اطراف زرند، ضمن بررسی نحوه استقرار نیروها، تجهیزات کنترلی و شیوه اجرای مأموریت‌ها، از تلاش‌های شبانه‌روزی بسیجیان و عوامل تأمین امنیت که در شرایط سرد جوی و در بلندترین شب سال برای حفظ آرامش عمومی فعالیت دارند، قدردانی کرد.

ویدر جریان این بازدید میدانی با اشاره به نقش مؤثر اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت در جامعه، اظهارداشت: حضور هدفمند و هوشیارانه نیرو‌های بسیجی در ورودی و خروجی‌های شهرستان، یکی از ارکان مهم تأمین امنیت پایدار و صیانت از حقوق عمومی شهروندان است.

دادستان عمومی و‌انقلاب شهرستان زرند با تأکید بر اینکه امنیت امروز جامعه نتیجه مجاهدت نیرو‌هایی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی در میدان حضور دارند، عنوان کرد: در شبی که بسیاری از خانواده‌ها در کنار یکدیگر هستند، بسیجیان با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، دور از گرمای خانواده و در سرمای زمستانه و در بارش برف و باران، امنیت مردم را بر آسایش شخصی خود ترجیح داده‌اند که این اقدام شایسته تقدیر است.

یعقوبی با بیان اینکه دستگاه قضایی رویکردی پیشگیرانه، قاطع و هوشمند در حوزه امنیت دارد، تصریح کرد: هرگونه اقدام قانونی و میدانی که در راستای حفظ نظم عمومی، پیشگیری از جرائم و ایجاد آرامش اجتماعی انجام شود، با حمایت کامل دستگاه قضایی همراه خواهد بود و با عوامل مخل امنیت عمومی، بدون مسامحه برخورد می‌شود.

دادستان زرند همچنین بر لزوم تداوم، تقویت و هدفمند‌سازی ایست و بازرسی‌ها در مقاطع حساس تأکید کرد و گفت: ایست بازرسی‌های در جاده‌های مواصلاتی شهرستان، نقش مؤثری در کنترل ترددها، پیشگیری از جرایم و افزایش ضریب امنیت منطقه دارند و به همین جهت دستگاه قضایی برای تقویت آن تلاش خواهد کرد.