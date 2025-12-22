به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ این خودروی سواری که ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده، بدون نصب پلاک در شهر کرمان در حال تردد بود که مأموران پلیس راهور، برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، آن را توقیف و به توقفگاه(پارکینگ) منتقل کردند.

مالک این خودرو گفته بود :دلش نمی‌آمد برای نصب پلاک روی بدنه خودرو سوراخ ایجاد کند و ترجیح داده بود بدون پلاک در خیابان‌ها رانندگی کند.

با این حال، پلیس اجازه تردد چنین خودرویی را نداد و مالک علاوه بر تخلف رانندگی، مطابق قانون مجرم شناخته شد و اکنون در انتظار تصمیم قضایی برای مجازات است.