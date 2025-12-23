پخش زنده
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: طرح نظارتی شب یلدا و برخورد با تخلفات صنفی تا سوم دی ماه در سطح استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهدی طیبی مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه طرح نظارتی شب یلدا از ۱۵ آذر ماه آغاز شده و تا سوم دی ماه ادامه دارد گفت: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی و به صورت مستمر در سطح بازار فعال هستند و با هر گونه تخلف احتمالی برخورد قاطع خواهند کرد.
او افزود: نصب قیمت در غرفههای و واحدهای صنفی الزامی میباشد و درج نکردن آن تخلف محسوب میشود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: این گشتها تا پایان سال به صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تکرار تخلف بر اساس مصوبه سران قواه واحد صنفی مربوطه پلمب و نسبت به نصب تابلو تخلف اقدام خواهد شد.
طیبی در پایان با اشاره به این که حداکثر سودخرده فروشی میوه ۳۰ درصد است، از متصدیان واحد صنفی خواست تا ضمن درج قیمت کالا با بازرسان همکاری و فاکتور خرید را به آنان ارائه دهند و در صورت ارائه نکردن فاکتور برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
او افزود: همشهریان میتوانند شکایات و گزارشات خود را در سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت و یا به سامانه ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند.