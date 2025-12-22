آیین گرامیداشت شب یلدا با حضور ایرانیان مقیم پاکستان در شهر‌های اسلام‌آباد، لاهور، کراچی و کویته برگزار شد؛ مراسمی که جلوه‌ای از همبستگی فرهنگی، حفظ سنت‌های ملی و پیوند عمیق ایرانیان خارج از کشور با ریشه‌های تاریخی و هویتی ایران را به نمایش گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در پایتخت پاکستان این مراسم با مشارکت جمعی از ایرانیان مقیم، خانواده‌ها و کارگزاران سفارت ایران برگزار شد و حاضران با پاسداشت طولانی‌ترین شب سال، بر اهمیت زنده نگه داشتن آیین‌های فرهنگی در خارج از مرز‌ها تاکید کردند.

در این مراسم «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در پاکستان، شب یلدا را فرصتی برای بازخوانی هویت فرهنگی ایرانیان دانست و گفت: این آیین دیرینه به ایرانیان مقیم خارج از کشور یادآوری می‌کند که فاصله جغرافیایی نمی‌تواند پیوند‌های فرهنگی و تاریخی آنان با ایران را کمرنگ کند و یلدا همچنان نقطه اتصال دل‌ها با سرزمین مادری باقی مانده است.

همزمان در «لاهور» قلب فرهنگی و مرکز ایالت پنجاب پاکستان نیز خانه فرهنگ ایران میزبان دانشجویان ایرانی و ایرانیان مقیم بود.

برنامه هایی، چون شعرخوانی، روایت آیین‌های کهن و فال حافظ به‌عنوان از بخش‌هایی از این مراسمات مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان نیز خانه فرهنگ سرکنسولگری کشورمان، میزبان مراسمی به مناسبت پاسداشت آیین باستانی شب یلدا بود.

این محفل گرم با حضور پرشور اهالی فرهنگ، مقامات ارشد حکومتی ایالت بلوچستان و خانواده‌های ایرانی برگزار شده و شامل برنامه‌های متنوعی از جمله حافظ خوانی، دکلمه سرایی ویژه شب چله و اجرای موسیقی سنتی از سوی هنرمندان برجسته بود.

همچنین جمعی از فرهیختگان و سخنوران عرصه ادبیات ایالت بلوچستان در خصوص پیوند‌های عمیق فرهنگی دو ملت سخنرانی کردند.

برگزاری همزمان مراسم شب یلدا در نمایندگی‌های دیپلماتیک و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، نشان دهنده توجه ایرانیان مقیم این کشور به حفظ هویت فرهنگی و انتقال ارزش‌های اصیل ایرانی به نسل‌های آینده است.