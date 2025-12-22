پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: تاکنون حدود ۳۳۰۰ مشترک در بخش خانگی و ۲۲۰۰ مشترک در بخش تجاری شناسایی شدهاند که برای آنها کنتور هوشمند در نظر گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان ، ضمن اشاره به حاکمیت تودههای هوای سرد در کشور، بر ضرورت مدیریت انرژی در ایام سرد سال تأکید و اظهار کرد: به دلیل افزایش شدید مصرف گاز در بخشهای خانگی و صنعتی، در تأمین سوخت نیروگاههای کشور در این ایام محدودیتهایی متصور هستیم. لذا، پایداری شبکه برق در گرو رعایت الگوهای بهینه مصرف در بخشهای گاز و برق است.
وی در این راستا، درخواست مشخصی از مشترکین برق استان کرد و افزود: از تمامی مشترکین برق تقاضا داریم توصیههای مربوط به استفاده بهینه از برق را در این ایام حتماً جدی بگیرند. راهکارهایی نظیر استفاده حداکثری از نور طبیعی، خاموش کردن لامپهای اضافی، عدم به کارگیری لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، و مهمتر از همه، تنظیم دمای آسایش بر روی ۲۰ درجه سانتیگراد، میتواند به ما در حفظ پایداری شبکه برق و گاز کشور کمک شایانی نماید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل در خصوص مشارکتهای فرهنگی شرکت توزیع برق گفت: هدف اصلی ما از اجرای برنامههای فرهنگی، توسعه همین راهکارهای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از نعمت برق و گاز توسط مشترکین است تا بتوانیم این توصیهها را به همشهریان عزیز منتقل کنیم.
عبداللهیان افزود: متأسفانه تعداد مشترکین پرمصرف در استان که مصرفشان بیش از ۲/۵ برابر الگو برآورد میشود، قابل توجه است. تاکنون حدود ۳۳۰۰ مشترک در بخش خانگی و ۲۲۰۰ مشترک در بخش تجاری شناسایی شدهاند.
عبداللهیان درباره اقدامات کنترلی نیز توضیح داد: در حال حاضر فرآیند تعویض کنتورهای این مشترکین پرمصرف با کنتورهای هوشمند در حال انجام است تا مدیریت مصرف در پیک سال، بهصورت هوشمندانه، مؤثر و متمرکز بر این بخش از مصرفکنندگان اعمال شود.