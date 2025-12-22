به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در شهرستان نهبندان، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ حسن دشتستانی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ بلوار امام علی نهبندان با انجام اقدامات پلیسی و بررسی میدانی، ۲ نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به سرقت احشام اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه احشام سرقتی تحویل مالباخته شد از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدار‌های پلیسی توجه داشته باشند و در صورت اطلاع از هرگونه سرقت و یا تردد‌های افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.