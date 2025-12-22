پخش زنده
امروز: -
فرماندار بوکان گفت: فراهمسازی بسترهای لازم از طریق برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر و آمادگی همهجانبه عوامل اجرایی، نقش تعیینکنندهای در تحقق مشارکت حداکثری و اعتماد عمومی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان درنشست مشورتی با بخشداران و مسئولان کمیتههای انتخاباتی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان بوکان بر اهمیت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در چارچوب قانون و با رعایت اصل بیطرفی، سلامت و شفافیت، تاکیدکردوگفت: فراهمسازی بسترهای لازم از طریق برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر و آمادگی همهجانبه عوامل اجرایی، نقش تعیینکنندهای در تحقق مشارکت حداکثری و اعتماد عمومی دارد.
خشایار صنعتی دراین نشست که در راستای برنامه ریزی، ساماندهی امور اجرایی و بررسی مسائل و نیازمندیهای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در فرمانداری بوکان برگزارشد، با اشاره بر لزوم و توجه ویژه به مناطق شهری و روستایی افزود: شناسایی بهموقع چالشها، رفع موانع احتمالی و تأمین و تجهیز امکانات و وسایل مورد نیاز، از اولویتهای اصلی ستاد انتخابات شهرستان برای برگزاری مطلوب این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
در ادامه جلسه، اعضای کمیتههای ستاد انتخاباتی و بخشداران بخش مرکزی و سیمینه، گزارشی از وضعیت آمادگی بخشداریها، نیروی انسانی، تجهیزات اجرایی و مسائل موجود ارائه کردند و راهکارهای لازم برای ساماندهی هرچه بهتر فرآیند برگزاری انتخابات در شهر و روستا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
درپایان این نشست تأکید فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات بر همکاری قانونمند با هیئتهای نظارت، هماهنگی بینبخشی، نظارت مستمر و اجرای دقیق دستورالعملها، بهمنظور برگزاری انتخاباتی سالم، ضابطهمند، شفاف و منسجم در سطح شهرستان بوکان بود.