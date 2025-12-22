نیرو‌های امنیتی پاکستان در دو عملیات مجزا در ایالت خیبرپختونخوا ۹ تروریست وابسته به گروه تحریک طالبان موسوم به «فتنه الخوارج» را به هلاکت رساندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در اولین عملیات در منطقه «دیرا اسماعیل خان» نیرو‌های امنیتی بر اساس اطلاعات محرمانه، محل استقرار تروریست‌های تحت حمایت هند را هدف قرار دادند که در جریان تبادل شدید آتش، ۴ تروریست کشته شدند.

در عملیات دوم که در منطقه «بنو» انجام شد، نیرو‌های امنیتی پاکستان پنج تروریست دیگر را از پای درآورند.

در هر دو عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات نیز از تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

در این بیانیه آمده است: عملیات پاکسازی و جست‌و‌جو برای شناسایی و خنثی کردن سایر عناصر تروریستی فعال تحت حمایت خارجی در این مناطق همچنان ادامه دارد.