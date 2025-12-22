پخش زنده
طرح ملی «سبا» با هدف فرهنگسازی و کاهش مصرف برق در استان تهران امروز با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران و ایجاد شبکهای از سفیران بانوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح ملی «سبا» (سفیران بهینهسازی انرژی) یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق در حوزه فرهنگسازی و مدیریت مصرف برق است که امروز برای نهادینهسازی مصرف برق بانوان در شرکت توزیع برق استان تهران برگزار شد.
در این مراسم، علیلو، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران، گفت: مسئله مصرف برق صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه یک موضوع اجتماعی، فرهنگی و رفتاری است که نیازمند کار گسترده و زمانبر است.
وی در رابطه با طرح سبا افزود: کار فرهنگسازی بشدت سخت و نیازمند انگیزه و روحیه جهادی است و مطمئناً این طرح در استان تهران پیشرو خواهد بود.
وی بیان کرد: طرح سبا همهجانبه است و هدف آن آموزش و آگاهیدهی به خانوادهها درباره میزان مصرف و اهمیت کوچکترین تغییرات در مصرف خانگی است.
علیلو ادامه داد: اطلاعات و آموزشها باید از طریق مدارس و پایگاههای سلامت ارائه شود و پیوند مصرف بهینه با مشوقهای ملموس و اقتصادی تقویت گردد. وقتی مشوقهای اقتصادی تعریف میکنیم، تاثیرگذاری بیشتر میشود. زنان بهعنوان سفیران این طرح نقش کلیدی دارند، مادران هر آنچه را به فرزند و همسر خود منتقل میکنند، به شکل ملموس در جامعه اثر میگذارد.
وی همچنین تاکید کرد: هدف ما تشکیل شبکهای از سفیران مصرف بهینه برق است تا این طرح بهصورت بومی و محلی اجرا شود. مدیریت مصرف و مقابله با بحران انرژی باید جزو برنامههای اصلی ما باشد.