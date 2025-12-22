به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای بقائی در نشست خبری گفت: قابلیت‌های دفاعی کشور که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده موضوعی نیست که به هیچ عنوان درباره آن بشود مذاکره کرد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره تلاش صهیونیست‌ها برای مجاب کردن آمریکایی‌ها به تجاوز نظامی دوباره به کشورمان خاطرنشان کرد: ما با نفاق مواجه‌ایم، از یک طرف؛ برنامه موشکی ایران را تهدید معرفی می‌کنند و از طرف دیگر، سیل تسلیحات کشتار جمعی در اختیار رژیم صهیونیستی سرازیر می‌شود که در حال نسل کشی است و در دو سال اخیر به هفت کشور حمله کرده. این، تناقضی است که آمریکا و دیگر حامیان این رژیم باید درباره آن پاسخگو باشند.

آقای بقائی افزود: با اشاره به جنگ ترکیبی و رسانه‌ای علیه کشورمان ابراز اطمینان کرد: نیرو‌های مسلح کشورمان به خوبی می‌دانند و بلدند که هر گاه لازم شد چطور از ملت ایران دفاع کنند و بدون توجه به این جوسازی‌ها به وظایف شان ادامه می‌دهند.