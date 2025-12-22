تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه اول دی ماه میزبان عرضه ۸۵۹ هزار و ۸۶۴ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز بیشترین حجم عرضه‌های امروز متعلق به تالار صادراتی کیش است به طوری که در این تالار ۶۱۵ هزار و ۷۶۶ تن محصول عرضه می‌شود. روغن، سنگ آهن، سیمان، کلینکر، فولاد و قیر از محصولات عرضه شده در این تالار است.

امروز تالار صنعتی میزبان عرضه ۲۰۰ هزار و ۸۳۰ تن محصول است. قرار است در این تالار ۱۹۰هزار و ۵۳۰ تن فولاد،۱۰ هزار تن آلومینیوم و ۳۰۰ تن چدن روی تابلو می‌رود.

۳۴ هزار و ۶۴۰ تن مواد پلیمری، قیر و روغن در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

۵ هزار و ۱۲ تن مواد پلیمری، روغن و فولاد در تالار فرعی عرضه می‌شود.

۳ هزار و ۶۱۶ تن مواد پلیمری، کنسانتره مولیبدن و مس هم در تالار حراج باز روی تابلو می‌رود.