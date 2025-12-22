پخش زنده
اجرای طرح ملی سبا به منظور همکاری برای مصرفِ بهینه برق در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، میثاق نامه اجرای طرح ملی سبا با حضور سفیران آموزش و پرورش در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به امضاء رسید.
مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت : طرح ملی سبایک برنامه فرهنگی-آموزشی و راهبردی است که هدف آن نهادینهسازی الگوی مصرف بهینه انرژی میان دانشآموزان و خانوادههاست.
به گفته وی ، این طرح با هدف تربیت سفیران انرژی در میان خانوادهها، دانشآموزان و عموم مردماجرا می شود و از جمله اهداف کلیدی این طرح، فرهنگسازی در کودکان از دوران مهدکودک تا متوسطه، آموزش مادران به عنوان محور خانواده و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال منابع انرژی است .