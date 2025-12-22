به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، میثاق نامه اجرای طرح ملی سبا با حضور سفیران آموزش و پرورش در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به امضاء رسید.

مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت : طرح ملی سبایک برنامه فرهنگی-آموزشی و راهبردی است که هدف آن نهادینه‌سازی الگوی مصرف بهینه انرژی میان دانش‌آموزان و خانواده‌هاست.

به گفته وی ، این طرح با هدف تربیت سفیران انرژی در میان خانواده‌ها، دانش‌آموزان و عموم مردماجرا می شود و از جمله اهداف کلیدی این طرح، فرهنگ‌سازی در کودکان از دوران مهدکودک تا متوسطه، آموزش مادران به عنوان محور خانواده و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع انرژی است .