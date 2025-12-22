پدیده طبیعی انقلاب زمستانی در چارتاقی نیاسر کاشان، صبح امروز با ثبت لحظه طلوع، رویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان گفت: انقلاب زمستانی لحظه طلوع خورشید در ساعت ۷ و هفت دقیقه و ۱۶ ثانیه در این بنای تاریخی به وقوع پیوست.

ایرج صفائی با اشاره به اینکه این بنا به عنوان تقویم آفتابی یا شاخص اندازه گیری زمان با استفاده از تغییرات میل خورشید ساخته شده است، افزود: خورشید در حرکت سالانه خود در آخرین روز پاییز به پایین‌ترین نقطه افق جنوب شرقی می‌رسد که موجب کوتاه شدن طول روز و افزایش زمان تاریکی شب می‌شود.

وی گفت: با شروع زمستان یا انقلاب زمستانی، خورشید بار دیگر به سوی شمال شرقی باز می‌گردد که نتیجه آن افزایش روشنایی روز و کاهش شب است.

شروع انقلاب زمستانی و پیدایش تولد خورشید انقلاب تابستانی در روز‌های اول ماه‌های تیر و دی از این چارتاقی قابل دیدن است.

بنای باستانی چارتاقی نیاسر جزو کهن‌ترین و بزرگترین نمونه چارتاقی باقی مانده در ایران و یکی از سالم‌ترین بنا‌های تقویمی است که قدمت آن به اواخر دوره اشکانی یا اوایل ساسانی بازمی گردد.

این بنای تاریخی نیاسر، در سال ۱۳۱۷ با شماره ۳۱۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

شهر نیاسر در ۲۵ کیلومتری شهر کاشان قرار دارد.