به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، سرهنگ رضا پناهی مقدم افزود: یخ سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که پس از بارش برف یا باران، لایه‌ای از آب روی جاده یخ می‌زند و لایه‌ای از یخ نازک و لعاب بر جای می‌گذارد و برخلاف نامش، در واقع شفاف است ولی نام خود را از رنگ تیره جاده می‌گیرد.

رئیس پلیس راه استان تشخیص سخت یخ سیاه را از دلایل خطرناک بودن این پدیده عنوان کرد و گفت: رانندگان اگر کمی درخشندگی را در سطح جاده دیدند احتمال آن را بدهند که یخ سیاه است.

سرهنگ پناهی مقدم با اشاره به اینکه راننده تا زمانی که شروع به رانندگی نکند، متوجه وجود یخ سیاه در جاده نخواهد شد، به رانندگان توصیه کرد: رانندگان در مواجه با این پدیده کاملا خونسرد باشند و با کاهش سرعت و احتیاط کامل از آن منطقه عبور کنند.