به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید کسائیان گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در تمام روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت استان سمنان اجرا میشود

وی افزود: طرح پزشک خانواده به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت بهداشت برای ارتقای خدمات پایه سلامت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است.

در قالب این طرح، هر خانواده روستایی دارای پزشک مشخص، مراقب سلامت و پرونده الکترونیکی است تا خدمات درمانی، مراقبتی و پیشگیرانه به‌صورت منظم و رایگان به آنان ارائه شود.



