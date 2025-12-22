به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست ستاد بزرگداشت ۸ و ۹ دی با گرامیداشت حلول ماه مبارک رجب گفت: ماه رجب ماه پربرکتی است که انسان باید برای رستگاری و سعادت و قرب الهی از روز‌ها و شب‌های آن بهره گیرد.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به ابعاد فتنه ۸۸ وافتخارآفرینی گیلانیان در ۸ دی گفت: این واقعه درس‌های بزرگی داشت که باید برای نسل جوان و امروز موسوم به نسل ضد تبیین شود.

وی با بیان اینکه درس‌هایی که انقلاب اسلامی دارد بسیار مهم است و از این درس‌ها باید بهره گیری شود افزود: در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در فتنه ۸۸ درس‌هایی گرفتیم که ایام الله ۸ و ۹ دی فرصتنی مغتنم برای تبیین و تحلیل این رویداد است.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: فتنه ۸۸ ابعاد زیادی دارد و با این واقعه اتحاد و یکپارچگی مردم و هوشیاری ملت بیشتر شد.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: تقویت اتحاد و همدلی و یافتن راه‌هایی برای حراست از انقلاب و ایجاد سد برای دشمن، پیروی از رهبری که محور و قطب است و افزایش بصیرت و‌هوشیاری مردم در مقابل فتنه و فتنه گران از دستاورد‌های حماسه ۸ و ۹ دی است که باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به موقعیت مهم و حساس امروز ایران در منطقه گفت: کشورمان امروز با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی فرزندانش به قدرتی در منطقه و دنیا تبدیل شده و این نشان میدهد مسیری که با علم و دانش آغاز شود منتهی به سعادت و پیروزی کشورمان خواهد شد.

حجت الاسلام مجتبی اشجری رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست از برگزاری ویژه برنامه‌هایی برای گرامیداشت ۸ و ۹ دی در استان خبرداد و گفت: ویژه برنامه محوری گرامیداشت یوم الله ۹ دی در گیلان یک روز زودتر و در ۸ دی راس ساعت ده صبح با تجمع مردم ولایی گیلان و رشت در پیاده راه فرهنگی رشت با سخنرانی دکتر علی محمد نایینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

در این نشست همچنین میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت بر ضرورت تبیین ابعاد فتنه ۸۸ برای نسل جوان و‌نوجوان تاکیدکرد و افزود: آگاهی بخشی به مردم و جوانان در مورد فتنه ۸۸ و حماسه‌ای که به دست گیلانیان در ۸ دی خلق شد ضروری است.

همچنین برخی از اعضای نشست، نظراتشان را در خصوص برگزاری هر چه بهتر این مراسم بیان کردند.