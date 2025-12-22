اولین جلسه کمیته استانی ترویج خواندن و نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در نشست ترویج کتابخوانی بر ضرورت شکل‌گیری نهضت فراگیر مطالعه تأکید کرد و گفت: نهضت کتابخوانی نیازمند حرکت جدی و مستمر است و صرف اقدامات عادی، پاسخگوی نیاز فرهنگی جامعه نخواهد بود.

وی با اشاره به نقش نهاد‌های فرهنگی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های کتابخانه‌ای از وظایف مسئولان است و طرح کتابخانه‌های سیار اقدام مناسبی محسوب می‌شود، اما کافی نیست. نهضت مطالعه زمانی محقق می‌شود که با رویکرد جهادی دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به وجود ظرفیت‌هایی مانند مساجد و پایگاه‌های بسیج افزود: در بسیاری از این مراکز کتاب وجود دارد، اما کتابخوان فعال کم است و لازم است روش‌های مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی آموزش داده شود. آموزش و پرورش می‌تواند نقش محوری در نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه ایفا کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه کتابخوانی تنها یک وظیفه ملی نیست بلکه یک واجب دینی است، تصریح کرد: تشویق دانش‌آموزان موفق در حوزه مطالعه و کتابخوانی می‌تواند از راهکار‌های مؤثر در این زمینه باشد.

در این نشست، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با اشاره به مصوبات جلسه گفت: مقرر شد آخرین وضعیت اقدامات دستگاه‌های مرتبط در حوزه کتابخوانی بررسی و گزارش‌های لازم برای برنامه‌ریزی آینده دریافت شود.

وی با اشاره به آمار کتابخانه‌های استان افزود: در استان سمنان بیش از ۸۰ کتابخانه و حدود ۴۵ هزار عضو فعال وجود دارد و سرانه کتاب به ازای هر فرد حدود یک و نیم جلد است. همچنین بازگشایی کتابخانه‌ها در روز‌های پنجشنبه در دستور کار قرار گرفت.

استاندار سمنان درباره شهر‌های بدون کتابخانه هم گفت: موضوع ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در شهر‌های کهن‌آباد و رضوان پیگیری خواهد شد و امکان راه‌اندازی مراکز پیش‌ساخته یا بازار‌های کتاب در پارک‌های این شهر‌ها بررسی می‌شود.

کولیوند همچنین بر اجرای طرح «روز بازار کتاب» در مرکز استان و برخی شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: تبادل کتاب‌های خانگی، استفاده از ظرفیت مدارس، کافه‌ها، مراکز درمانی و مکان‌های عمومی برای ترویج کتابخوانی و تهیه اطلس فرهنگی ظرفیت‌های استان از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.