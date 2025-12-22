فتاحی و داودی از استان مرکزی به اردو‌ی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی، دو ورزشکار به دومین مرحله از اردو‌های ادواری تیم ملی وزنه‌برداری بانوان جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

دومین مرحله از اردو‌های تیم ملی وزنه‌برداری بانوان، ویژه منتخبان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور، از ششم دی‌ در اردوگاه تیم‌های ملی بانوان آغاز خواهد شد.

این اردو با هدف ارزیابی فنی، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و شناسایی نفرات برتر برای حضور در برنامه‌های آتی تیم ملی برگزار می‌شود.

الهام حسینی به‌عنوان سرمربی، همراه مینا عصفوری و ساقی سپاسگزار به‌عنوان مربیان، هدایت ملی‌پوشان را بر عهده دارند.

در این اردو، ملینا فتاحی و کوثر داودی، دو وزنه‌بردار بانوی استان مرکزی تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال خواهند کرد.