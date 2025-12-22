پخش زنده
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، وضعیت جادهها را از طریق سامانه 141 و سامانههای اطلاعرسانی پلس راه استعلام کرده و سپس اقدام به حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی در حاشیه رزمایش زمستانی پلیس با اشاره به محورهای کوهستانی استان، از جمله کندوان، هراز، کیاسر و راههای فرعی، گفت: این محورها در فصل زمستان با مخاطرات جدی همراه هستند و رانندگان نباید تنها به وضعیت جوی مبدأ اتکا کنند، زیرا در ارتفاعات بالا امکان بروز کولاک و بارش شدید برف وجود دارد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفرهای زمستانی، وضعیت راهها را از طریق سامانه ۱۴۱ و سامانههای اطلاعرسانی پلیس راه استعلام کرده و سپس حرکت کنند.
وی همچنین به رانندگان توصیه کرد پیش از سفر نسبت به کنترل فنی خودروها اقدام کنند؛ از جمله بررسی وضعیت لاستیکها، سیستم تعلیق و توانایی استفاده از زنجیرچرخ. همراه داشتن لباس گرم و جیره غذایی مناسب در سفرهای طولانی، رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، توجه به علائم و هشدارهای ترافیکی و همکاری با مأموران پلیس از دیگر نکات ایمنی مورد تأکید بود.
سرهنگ عبادی افزود: رعایت این توصیهها باعث میشود رانندگان سفری ایمن داشته و با سلامت به مقصد برسند.