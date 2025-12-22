\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0628\u0633\u062a\u0647 \u06f1\u06f0\u06f0 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0627 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0631\u0648\u0632\u060c \u0627\u0632 \u0635\u062d\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc\u00a0 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u062a\u0627 \u06a9\u0634\u0641 \u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631 \u0627\u062d\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0646\u062c \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0648 \u062a\u062f\u0648\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n