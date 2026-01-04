به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مرتضی مزینانی گفت : مراحل دریافت مجوز و خرید خودرو برای مراکز فرهنگی و هنری سیار مهدیشهر و دو مرکز دیگر در شرق و غرب استان سمنان در حال انجام است .

وی با بیان اینکه ۱۰ میلیارد تومان برای خرید خودرو و تجهیزات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان اختصاص یافته گفت : تجهیز مراکز کانون با کتاب ، وسایل بازی جدید و سیستم های اداری در دست انجام است .