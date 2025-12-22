به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه حین کنترل خودرو‌های عبوری به راننده یک دستگاه وانت حامل خیار سبز مشکوک شدند و با توجه به اظهارات ضد و نقیض و اضطراب شدید راننده، خودرو را جهت بررسی بیشتر کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از تخلیه کامل بار این وانت ۱۰ بسته توپی مواد مخدر از نوع تریاک را به میزان ۸ کیلوگرم که در زیر بار خیار سبز جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب افزود: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و راننده قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد