پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از آغاز طرح زمستانی امداد و نجات این جمعیت با مشارکت ۳۰۰ نیروی عملیاتی و بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: طرح زمستانی هلالاحمر استان از اول دیماه تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اجرا میشود و با مشارکت ۳۰۰ نفر نیروی عملیاتی و بیش از ۱۰۸ دستگاه آمبولانس، خودروهای کمکدار و خودروهای نجات، آماده خدماترسانی به مردم است.
وی افزود: در اجرای این طرح، ۳۹ پایگاه ثابت و ۳ پایگاه موقت واقع در شهرستانهای عباسآباد، کلاردشت و بخش سوچلما و همچنین ۲۵ مرکز عملیاتی شبانهروزی فعالیت دارند تا پاسخگویی به فوریتها در کمترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرعامل هلالاحمر استان گفت: تیمهای آنست و مرکز امداد هوایی جمعیت هلالاحمر نیز با ظرفیت کامل در آمادگی حداکثری قرار دارند تا در شرایط اضطراری و حوادث احتمالی، عملیات امدادی سریع و مؤثر انجام شود.
فخاری افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی مسافران، ارائه خدمات امدادی فوری و کاهش زمان رسیدن به حادثهدیدگان در محورهای مختلف استان به اجرا درآمده است.