صادر شدن بیش از ۷۱ هزار مترمربع پروانه مجتمع ایستگاهی مترو
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران، از مولدسازی اراضی شهری در مسیر توسعه مترو خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون ۷۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع پروانه مجتمع ایستگاهی مترو اخذ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سید مهدی صباغ به مناسبت هفته حملونقل از تداوم اقدامات این شرکت در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقلی خبر داد، گفت: رویکرد مولدسازی اراضی شهری، بهویژه در قالب احداث مجتمعهای ایستگاهی، توانسته است ضمن صیانت از داراییهای عمومی، منابع مالی پایداری را برای توسعه زیرساختهای خطوط مترو فراهم آورد.
به گفته وی، در سال جاری تاکنون پروانههای شهرسازی مجتمعهای ایستگاهی به مساحت ۷۱ هزار و ۲۰۰ متر مربع در مناطق ۴، ۷، ۱۲ و ۱۴ شهر تهران اخذ شده است. این اقدام، گامی مهم در راستای مولدسازی املاک شهرداری، افزایش بهرهوری داراییها و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه خطوط و تجهیزات مترو به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران، افزود: تاکنون پروانه مجتمع ایستگاهی پیروزی در منطقه ۱۴، مجتمع ایستگاهی سهروردی شمالی و سهروردی جنوبی در منطقه ۷، مجتمع ایستگاهی خواجه عبدالله در منطقه ۴ و مجتمع ایستگاهی میدان امام خمینی(ره) در منطقه ۱۲ با کاربریهای تجاری، اداری، فرهنگی، خدماتی و ... اخذ شده است.
صباغ با تأکید بر سیاستهای اولویتدار شرکت تصریح کرد: نخستین اولویت ما تأمین زمینهای مورد نیاز برای احداث تجهیزات و مستحدثات مترو است و در گام بعد، انتخاب اراضیای مدنظر قرار دارد که مالکیت آنها بهصورت قطعی در اختیار شهرداری ست و قابلیت مولدسازی را داراست. در همین راستا، پیگیری، شناسایی و اولویتبندی املاک با مالکیت قطعی شهرداری در دستور کار قرار گرفته تا فرآیند مولدسازی و اجرای پروژهها با سرعت و اطمینان بیشتری دنبال شود.