به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: با استفاده کامل از تفاله و هسته زیتون، این شهرستان به یک مدل پایدار در مدیریت پسماند کشاورزی تبدیل شده است.

یارمحمدی، ضمن تأیید جایگاه این شهرستان به عنوان تولیدکننده نخست زیتون کشور با ۱۹ هزار هکتار زیر کشت و تولید سالانه ۶۰ هزار تن، بر رویکرد صفر ضایعات در این صنعت تأکید کرد.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد از محصول برداشت شده، پس از فرآوری در ۱۵۰ واحد شهرستان، به صورت کنسروی، شور و زیتون شکسته روانه بازار می‌شود. تنها ۳۰ درصد باقیمانده برای استحصال روغن به ۳۵ کارخانه روغن‌کشی هدایت می‌شود.

یارمحمدی گفت: پس از استخراج روغن اصلی، روغن تفاله زیتون در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد و خود تفاله‌ها نیز به عنوان خوراک دام به کار می‌روند. حتی هسته زیتون نیز ابتدا برای تولید روغن صنعتی و سپس پودر شده و به خوراک دام افزوده می‌شود.

این رویکرد، که به گفته وی نمونه‌ای از مدیریت صحیح پسماند و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است، نه تنها بهره‌وری صنایع وابسته را افزایش داده، بلکه از شاخ و برگ هرس شده درختان نیز برای تولید کود آلی استفاده می‌شود تا سلامت خاک و محصولات بهبود یابد. این اقدامات زیرساختی، شامل تأمین برق باغات بزرگ، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیط‌زیست منطقه است.