به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، قادری گفت: سرشماری گونه‌های جانوری در استان کردستان به‌صورت مستمر و در طول سال انجام می‌شود و هدف اصلی آن برآورد جمعیت، بررسی روند افزایش یا کاهش گونه‌ها، ارزیابی وضعیت زاد و ولد، شناسایی تهدیدات و سنجش اثربخشی اقدامات مدیریتی و حفاظتی است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست کردستان گفت: در روز‌های اخیر سرشماری زمستانی پستانداران از منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این سرشماری در سایر مناطق نیز ادامه خواهد داشت.

وی اعلام کرد: از جمله مناطق پیش‌بینی‌شده می‌توان به منطقه حفاظت شده بدر و پریشان قروه، عبدالرزاق سقز، حفاظت شده بیجار، منطقه شکارممنوع چنگ‌الماس و دیگر زیستگاه‌هایی که نیاز به پایش و سرشماری دارند اشاره کرد.

قادری تصریح کرد: سرشماری‌ها تنها محدود به فصل زمستان نیست و در طول سال متناسب با شرایط اکولوژیک، گونه‌های مختلف پایش می‌شوند در فصل بهار، سرشماری دوزیستان انجام می‌شود و با تمرکز بر گونه‌های بسیار ارزشمند و در معرض خطر انقراض همچون سمندر کردستانی و سمندر آتشین آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: سرشماری پرندگان مهاجر نیز همزمان با سرشماری‌های جهانی و در تالاب زریوار، منابع آبی، رودخانه‌ها و سد‌های استان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی نقش مهمی در موفقیت سرشماری‌ها دارد، گفت: این سرشماری‌ها با حضور محیط‌بانان، کارشناسان، جوامع محلی، تشکل‌های محیط زیستی، همیاران محیط زیست، کوهنوردان و افراد علاقه‌مند به طبیعت و در قالب گروه‌های سازماندهی‌شده انجام می‌شود که این همکاری‌ها دقت و گستره پایش را افزایش می‌دهد.

قادری ادامه داد: در کنار روش‌های سنتی پایش و مشاهده مستقیم در سالهای اخیر از تجهیزات و فناوری‌های نوین نیز استفاده شده است، و بهره‌گیری از پهپادها، تلسکوپ‌ها، دوربین‌های دید در شب و دوربین‌های پیشرفته عکاسی دقت سرشماری و ثبت اطلاعات را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

وی همچنین به توسعه مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر منطقه حفاظت‌شده چل چمه با مساحت حدود ۹۷ هزار هکتار به مناطق تحت مدیریت استان اضافه شده که از نظر وسعت و تنوع زیستی یکی از شاخص‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور محسوب می‌شود، با اضافه شدن این منطقه سطح مناطق تحت مدیریت در استان به نزدیک ۱۰ درصد مساحت کل استان رسیده است.

گفتنی است: در حال حاضر استان دارای ۵ منطقه حفاظت‌شده، یک پناهگاه حیات وحش و دو اثر طبیعی ملی است که از جمله آنها می‌توان به اثر طبیعی ملی غار کونه شم شم مریوان اشاره کرد.