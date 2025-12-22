برگزاری قرعه کشی ایران خودرو؛
۳۱ هزار دستگاه خودرو برای ۱۰ میلیون نفر
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو از عرضه ۳۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در یازدهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو خبر داد و گفت: نتایج قرعه کشی منتخبان طرح عادی طی ۷۲ ساعت آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای کیوان پناهی در مراسم قرعه کشی یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو با اعلام این خبر گفت: ثبت نام در این طرح فروش در قالب فروش فوری و پیشفروش برای متقاضیان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «جایگزینی خودروهای فرسوده» و «متقاضیان عادی»، از ۲۴ تا ۲۹ آذر انجام شد.
وی ادامه داد: به دلیل حجم بالای متقاضیان طرح عادی بویژه در طرح فروش فوری قرعهکشی به تفکیک هر خودرو و در طرح خانواده و جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده قرعه کشی در یک مرحله انجام شد.
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو افزود: نتایج قرعه کشی طرح عادی بعد از استعلام واجدین شرایط طی ۷۲ ساعت آینده اعلام خواهد شد همچنین طرح مادران طی ۴۸ ساعت آینده و طرح خودرو فرسوده در ۳ تا ۴ روز آینده اعلام میشود.
وی با بیان اینکه نتایج نهایی اولویتبندی متقاضیان از طریق سامانه ikcosales.ir
اعلام و پیامک برای منتخبان ارسال میشود؛ افزود: منتخبان پس از اعلام نتایج ۷ روز کاری فرصت دارند وجه خودرو را پرداخت کنند.
براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ در یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو در مجموع ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۶ نفر شرکت کردند که ۹ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۶۵۵ نفر در طرح عادی؛ ۷۲۱ هزار و ۲۵ نفر در طرح خانواده و جوانی جمعیت و ۱۱۸ هزار و ۳۶۶ نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت نام کردند.
در این مرحله از ثبتنام، متقاضیان بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی میتوانستند درخواست خرید خود را ثبت کنند.
گفتنی است در این دوره؛ خودروهای ۱۲ مدل خودرو شامل پژو ۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU ۵ P و سقف شیشهای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF ۷ P و گیربکس MT ۶، سورن پلاس EF ۷ دوگانهسوز، سورن پلاس XU ۷ P، ریرا اتوماتیک، هایما S ۵ پرو، هایما S ۷ پرو، هایما ۸ S و هایما ۷ X عرضه شد.