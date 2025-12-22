پخش زنده
ارتش رژیم صهیونیستی با حمله هوایی به یک مدرسه در نوار غزه که محل اسکان آوارگان فلسطینی بود، چند غیرنظامی فلسطینی را به شهادت رساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اطلاعیه سازمان امداد و نجات نوار غزه، دستکم پنج فلسطینی در این حمله به شهادت رسیدهاند و شمار دیگری نیز زخمی شدهاند که برای مداوا به بیمارستان منتقل شدهاند.
به گفته این سازمان، بیشتر شهدا کودک بودهاند. این نهاد افزود نیروهای امدادی تنها پس از هماهنگی با دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) توانستهاند به محل حمله دسترسی پیدا کنند و پیکر شهدا را از زیر آوار خارج کنند.