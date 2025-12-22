پخش زنده
فرمانده انتظامی محمودآباد از توقیف ۱۵ خودروی حادثهساز در راستای اجرای طرح روانسازی ترافیکی و برخورد با تخلفات رانندگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جعفر افضلی فرمانده انتظامی محمودآباد گفت: در پی اجرای طرح روانسازی ترافیکی ویژه معابر شهری و برخورد با خودروهای حادثهساز، این موضوع به صورت جدی در دستور کار پلیس راهور شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای همهجانبه افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی محمودآباد موفق به شناسایی ۱۵ خودروی حادثهساز مانند خودروهایی با سرعت و سبقت غیرمجاز، صحبت با تلفن همراه و توقف طولانی در محلهای ممنوعه شدند که برخی از این خودروها به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ افضلی در پایان از شهروندان خواست با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، هنجارهای اجتماعی را رعایت کرده و از هرگونه حرکتی که موجب کاهش امنیت و آرامش مردم شود، خودداری کنند.