پخش زنده
امروز: -
فعالیت «یکشنبهبازار» تا اطلاع ثانوی در شهرکرد ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شهرکرد از ممنوعیت فعالیت «یکشنبهبازار» تا زمان تأمین مکان مناسب خبر داد.
سیدرضا هاشمی با بیان اینکه محل قبلی فعالیت یکشنبهبازار براساس طرحهای مصوب دارای کاربریهای اداری، فرهنگی، تجاری و مسکونی است، گفت: این زمینها از طریق مراجع ذیصلاح به ادارات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و در حال حاضر فضای کافی و مناسبی برای فعالیت خردهفروشان سیار و فعالان این روز بازار در آن محل وجود ندارد.
وی افزود: بر همین اساس و تا زمان تأمین اراضی مناسب با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، ایجاد فضایی منطبق با کاربری مربوطه و فراهمسازی امکانات حداقلی لازم برای ارائه خدمات شایسته به شهروندان و کسبه، هرگونه فعالیت تحت عنوان «یکشنبهبازار» در اراضی پاییندست یا حومه آن اراضی از نظر شهرداری شهرکرد و سازمان ممنوع است و تا اطلاع ثانوی مجوزی در این خصوص صادر نخواهد شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شهرکرد با قدردانی از صبر، شکیبایی و همکاری شهروندان و کسبه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری شهرکرد اطلاع دهند.