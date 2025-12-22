محمد خانی:
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
سخنگوی شهرداری تهران؛ صبح امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در خانه روزنامهنگاران برگزار شد از افتتاح ایستگاه متروی سرباز و مسیر باقی مانده از میدان فتح در دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی در ابتدای این نشست گفت: طرحهای مهم و ارزندهای در هفتههای آتی افتتاح خواهد شد. این افتتاح طرحها به ما کمک میکند که هر بار خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم. افتتاح باغ راه حضرت زهرا یکی از این اخبار خوب است. همچنین افتتاح ایستگاه متروی سرباز در دو هفته آینده، زیرا که تقریبا آماده است.
وی ادامه داد: هفته آینده ۲ مسیر باقی مانده از میدان فتح را هم افتتاح خواهیم کرد. میدان فتح در این طرح جدید ۶ دسترسی دارد که ۴ دسترسی آن افتتاح شده است؛ طرحی که عملا ۱۲ سال به طول انجامید و گره بزرگ ترافیکی در جنوب غرب تهران را باز خواهد کرد. این طرح هفته آینده به پایان میرسد. همچنین قطعه دوم طرح بروجردی تا پایان سال و مرحله نخست شوشتری بهطول بیش از ۹ کیلومتر تقریبا آماده است. جزییات مرحله اول آزاد راه شوشتری باقی مانده که به زودی تقدیم مردم خواهد شد. این آزاد راه کمک بسیار زیادی به حل ترافیک شرق و کل تهران خواهد کرد.
رکوردزنی توزیع آسفالت در معابر شهر در دوره ششم مدیریت شهری
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه درمجموع در این دوره بیش از ۶ میلیون تن آسفالت ریختیم که یک رکورد بی نظیر در ادوار شهرداری تهران است، تصریح کرد: امیدواریم که این یک میلیون و ۶۶۰ هزار تنی که تا الان در سال جاری اجرا شده افزایش داشته باشد؛ البته به میزان بارندگی پروژه آسفالت کاهش پیدا میکند که این یک تناقض شیرین است.
دستور صریح رییس جمهور اصلاح ابلاغیه محدودیت رشته تحصیلی برای شهرداران است
محمدخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر تصویب طرحی برای انتخاب شهرداران با توجه به تناسب رشته تحصیلی گفت: به این سوال با چند منظر میتوان نگاه کرد. طبق جواب آقای چمران این مطلب هنوز ابلاغ نشده است. دستور صریح رییس جمهور این است که این آیین نامه اصلاح و کامل بشود؛ با رشتههایی مانند برق، مکانیک و پزشکی.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم درباره این قانون این است که این موضوع با انتقاداتی مواجه است؛ مدل مدرک گرایی به نظر میرسد یک شیوه منسوخ است. ما الان در بسیاری از کشورهای دنیا شهردارانی داریم که رشته تخصصی آنها حمل و نقل و شهرسازی نیست؛ شهرهای بزرگ آسیای شرقی، اروپا و امریکا را میتوان با این مدل مقایسه کرد. نکته بعدی این است که از محورهای ۹ گانه وظایف مدیریت شهری سلامت و بهداشت شهر است. اگر به سایر محورها نگاه کنیم چرا متناسب با یکی از همین وظایف یعنی بهداشت و سلامت رشتههای تحصیلی متناسب وجود ندارد. البته با تاکید رییس جمهور این مورد اصلاح خواهد شد.
محدودیت رشته تحصیلی برای شهرداران اقدامی انتخاباتی و سیاسی است
سخنگوی شهرداری تهران تاکید کرد: این یک اقدام انتخاباتی و سیاسی برای تغییر مسیر است تا تمرکز مدیریت شهری از خدمت رسانی بهم بخورد که البته اینطور نخواهد بود؛ مردم مسیر مدیریت شهری را انتخاب خواهند کرد و به افراد و برنامههایی که علاقه دارند رای خواهند داد.
برای هزینهکرد ۱۵ همت از بودجه سال آینده شهرداری تهران به صورت مستقیم مردم تصمیم میگیرند
محمدخانی در پاسخ به اینکه مهمترین تفاوت چهارمین دوره من شهردارم با دوره قبل چیست، گفت: ایده من شهردارم به عنوان یک مدل از حکمرانی مشارکتی یکی از موضوعات راهبردی در شهرداری تهران است. به زبان ساده هر سال شهرداری تهران کسری از بودجه شهرداری را به عموم مردم میگذارد. یعنی براساس مطالعات کارشناسان انتخاب با شهروندان است. امسال برای هزینه کرد ۱۵ همت از بودجه سال آینده شهرداری تهران به صورت مستقیم مردم تصمیم میگیرند. درواقع ساخت پل، پارک، اصلاح هندسی یا هر اقدام دیگری میتواند مورد نظر مردم باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند؛ در سال جاری با تاکید شهردار تهران اولویت ویژه را روی تعویق افزایش کیفیت ارتباط با مردم گذاشتیم. یعنی آنچه مهم است کیفیت است البته مشارکت مردم افتخار بزرگی است، اما امسال تلاش کردیم که بیش از اینکه به دنبال شرکت تعداد بیشتری از مردم باشیم کیفیت ارتباط با آنها را افزایش بدهیم. زمان بیشتری برای طراحی گذاشته شد. بسیاری از طرحهایی که مردم به آن رای میدهند طرحهایی است که پیش از این خودشان به شهرداری پیشنهاد داده بودند.
اجرای طرح اچ. او. وی در خطوط پر تردد بی-آر-تی
محمدخانی درباره طرح اچ. او. وی هم گفت: این طرح قرار است در خطوط پر تردد بی-آر-تی با هدف استفاده حداکثری از خطوط تندرو به کار گرفته بشود. همچنین ما از این ظرفیت باید با هدف مدیریت بهتر ترافیک استفاده بیشتری کنیم؛ این مدل بزودی در قطعهای از بزرگراه چمران پیاده خواهد شد.
فراهم شدن امکان تردد خودروهای چندسرنشین و سرویس مدارس در مسیر HOV؛ به زودی
سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در بخش اول اتوبوسهای برقی و خودروهای امدادی میتوانند علاوه بر اتوبوسهای تندرو از مسیر استفاده کنند. همچنین تمام مسیر مجهز به دوربین هاست و تردد موتور سیکلتها در آن ممنوع است. البته قابلیت تردد خودروهای چند سرنشین و سرویس مدارس در مسیر HOV بزودی با استفاده از سامانه شهرزاد برقرار خواهد شد.
سخنگوی شهرداری تهران درخصوص اینکه ترخیص اتوبوسهای برقی و دیزلی از گمرک و شائبه به وجود آمده درباره اینکه شهرداری عمدا طرحها را به زمان انتخابات موکول میکند، گفت: با تلاش و همت همکاران ما در شهرداری، افتتاحهای طرحها و اضافه شدن اتوبوس ها، ایستگاههای جدید مترو، خریدهای اتوبوس و ساخت واگنهای تولید داخل و خرید واگن از چین انقدر متعدد است که اصلا نیازی به نگهداشتن آنها تا شب انتخابات نیست. ما تلاش میکنیم همه طرحها زودتر وارد مدار شوند.
محمدخانی بیان کرد: بنابراین تلاش ما این است این ۱۱۰ اتوبوس زودتر به شهر برسد و امیدواریم به۵۰۰ اتوبوس افزایش پیدا کند، ۵۰ اتوبوس ۲۸ متری دیزلی استاندارد نیز به زودی به خطوط تندرو اضافه خواهند شد.
انجام اقدامات فرهنگی ذیل توافق خواهرخواندگی با ویتنام
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد خواهرخواندگی با پایتخت ویتنام و به نتیجه رسیدن این موضوعات عنوان کرد: خواهر خواندنی با پایتخت ویتنام سالها است انجام شده و در فهرست شهرهای خوانده تهران، پایتخت ویتنام هم داریم. در راستای این توافق مجموعهای از اقدامات باید انجام شود که بخشی از آنها ناظر به موضوعات فرهنگی است. به عنوان مثال یک نمایشگاه عکس از ویتنام در متروی تهران اکران شد و در پایتخت ویتنام نیز متقابلا نمایشگاهی از تهران اکران میشود. موضوع نامگذاریها نیز در ذیل این خواهرخواندگی باید اتفاق بیفتد که امیدواریم توسط سفیر جدیدمان پیگیری و به سرانجام برسد.
شهرداری تهران بارها اعلام کرده آماده همکاری با دولت برای رفع مشکل مسکن است
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح مسکن کارگری که از سوی دولت آغاز شده است، گفت: شهردار تهران بارها در مورد طرحهای مسکن و هم افزایی شهرداری با دولت برای حل مشکل مسکن اقدام کردند. تمام ظرفیتی شهرداری تهران برای سرعت دادن به ساخت مسکن توسط دولت برای کارمندان، کارگران و همه اقشار به کار گرفته میشود. پیش از این هم بارها از سوی شهرداری این تمایل اعلام شده و شهرداری ذیل تفاهم نامههای گوناگون تمام ظرفیت خود را از طریق ارائه بستههای تشویقی و کیسیون ماده پنج به کار میگیرد تا اثرگذاری ویژه در حل معضل مسکن داشته باشیم.
سخنگوی شهرداری تهران در خصوص اظهارات یکی از اعضای شورا درباره قانون برای تغییر شهردار در دولت پیشین گفت: با توجه به کذب بودن این ادعا شاید بد نباشد وابستگان دولت شهید رییسی به این سوال جواب بدهند. البته ایشان بارها از این ادعاها داشتهاند؛ در زمان حیات شهید رییسی هم درباره دولت ایشان اظهاراتی داشتند. فکر میکردیم بعد از شهادت ایشان این رویه را اصلاح کنند. البته افراد در اظهار نظر آزادند ولی عناوینی مانند اصول گرایی تناسبی با این اظهار نظرات ندارد.
با کاهش ساعات کاری ممکن است در خدمت رسانی به مردم اختلال ایجاد شود
محمدخانی در پاسخ به این سوال که چرا بخشی از نامههای کشوری در شهرداری اجرایی نمیشود (مانند تغییر ساعات کاری)، گفت: یک اختلاف نظر قدیمی بین شهرداریهای سراسر کشور با دولت وجود دارد. یک دلیل مشخص این است که احساس میشود گاهی برخی از این تصمیمها متناسب با دولت گرفته میشود. دلیل مهمش این است که دولت در تماس مستقیم با مردم نیست که خدمات رسانی به مردم مختل شود، اما در شهرداری اینگونه نیست.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از کاهش ساعات اداری میشود یعنی خدمات مردم در شهر با خلل مواجه بشود. برخی از بخشهای شهرداری مانند حمل و نقل و بهشت زهرا خدمت رسانی ۲۴ ساعته دارند؛ بنابراین تعریف کار در شهرداری با دولت تفاوت دارد. در این زمینه شهرداران نکاتی دارند. ممکن است با این موضوع همکاران شهرداری در بخشهایی احساس تضاد با کارمندان دولت داشته باشند و این وظیفه ماست که این خلا را پر کنیم. اما خدمت به مردم نباید با آسیب مواجه بشود.
فعالیت دوربینها با مدلهای جدید برای کمک به مدیریت حمل و نقل شهر
محمدخانی در جواب پرسشی درباره دوربینهای فعال ترافیکی شهر تهران بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع نصب دوربینهای ترافیکی تهران را بر بستر روشهای نوین حمل و نقل و هوشمندسازی انجام دهیم. در واقع صرفا به دنبال تعدد دوربینها در شهر نیستیم بلکه این دوربینها با مدلهای جدید قرار است به مدیریت حمل و نقل شهر کمک کند. به دنبال گسترش بیش از از حد دوربینها نیستم.
وی درباره همکاری با بخش خصوصی در بحث دوربینها یادآور شد: همکاری با بخش خصوصی در سازمان حمل و نقل در حال بررسی است و بسته به مدل دوربینها و مدل کار آنها ممکن است این اتفاق بیفتد.
شهرداری تهران موافق برگزاری انتخابات است
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص واکنش و نظر شهرداری در رابطه با احتمال تعویق انتخابات شوراها گفت: شهرداری و شهردار تهران به صورت اصولی مخالف هرگونه تعویق و جابجایی زمان برقراری انتخابات است چرا که به نظر ما موضوع مردمسالاری و عهدی که بار مردم در یک دوره مشخص منعقد شده اهمیت بالایی دارد. باید اقدامات در یک دوره به نظر و رای مردم برسد و ببینیم مردم این مسیر را برای آینده قول دارند یا خیر.
محمدخانی بیان کرد: ما حتما موافق برگزاری انتخابات هستیم و معتقدیم برگزاری انتخابات برای کشور منافع گستردهای خواهد داشت.
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی دیگر درباره انتقاد عضو شورا از شهرداری در بحث تراکم فروشیهای بی ضابطه تصریح کرد: اینکه آقای تشکری و اقای امانی و برخی از مدیرانی که در دوره آقای قالیباف در شهرداری مسئولیت داشتند اساسا با یک اعتماد به نفسی درباره تراکم فروشی صحبت میکنند جذابیت بالایی دارد و شبیه این است که سلطان سکه درباره افزایش قیمت سکه صحبت کند.
محمدخانی بیان کرد: اینکه کسانی که فوق تخصص تراکم فروشی بی ضابطه در یک دوره بلندمدت بوده و مورد نقد همه بودند درباره تراکم صحبت میکنند عجیب است. پیشنهادم این است که دوستان در حوزه تخصصی خودشان اظهار نظر کنند که البته درباره حوزه حمل و نقل که حوزه تخصصی ایشان است هم نقدهای جدی به دوره مدیریت ایشان وارد است. البته همه اعضا در اظهار نظر آزادند، اما در قالب یک توصیه رسانهای عرض میکنم که کسانی که سابقه مشعشعی در حوزه مدیریت خود دارند بهتر است درباره آن اظهارنظر کنند.
تعهد طرح خانه ریز تعهد شهرداری است نه فرد و لازمالاجرا در آینده
وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح خانهریز عنوان کرد: طبیعتا تعهدی که شهرداری تهران در هر بخشی میدهد از جمله همین طرح خانه ریز، تعهد شهرداری است و تعهد یک شخص نیست؛ بنابراین یک تعهد لازم الاجرا است و از این جهت مردم هیچ نگرانیای نداشته باشند.