به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق ۳۵۰ جفت کفش کتانی استوک خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کفش‌های کشف شده به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته وی عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی دارلک شهرستان مهاباد محموله قاچاق را حین کنترل خودر‌های عبوری در بازرسی از یک دستگاه پیکان وانت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.