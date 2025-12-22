به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا صادقی پور گفت: با وقوع چند فقره موبایل قاپی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۷ جوادیه، تیم عملیات کلانتری تحقیقات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها آغاز کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران کلانتری با بازبینی دوربین مداربسته‌های محل سرقت و شگرد‌های نوین پلیسی، هویت سارق را کشف و اطلاعات وی را در اختیار سایر یگان‌های گشتی قرار دادند که در گشتزنی‌های هدفمند، سارق را به همراه یک موتورسیکلت حین زاغ زنی شهروندن مشاهده و سریعا برای دستگیری وی وارد عمل میشوند.

سرهنگ صادقی پور در ادامه افزود: متهم با مشاهده ماموران به صورت پیاده متواری شده و طی تعقیب و گریز با اجرای طرح مهار متوقف و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرایم خود اعتراف و ۲ تن از شکات وی را شناسایی کردند. این سارق نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه کرد: شهروندان تلفن همراه خود را در معرض دید قرار ندهند، زیرا افراد سود جو با سو استفاده از بی توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به راحتی اموال قیمتی را به سرقت می‌برند و در صورت وقوع هرگونه سرقت یا مشاهده موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس حاصل فرمایند.