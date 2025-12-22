پخش زنده
تماشاخانههای خصوصی شرکتکننده در بخش «فجر پلاس» چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اسامی تماشاخانههای خصوصی شرکتکننده در بخش «فجر پلاس» این دوره را به شرح زیر معرفی کرد:
۱- تماشاخانه طهران
۲- تماشاخانه هامون
۳- عمارت نوفل لوشاتو
۴- تماشاخانه سیمرغ
۵- تماشاخانه صحنه آبی
۶- تماشاخانه هما
۷- تماشاخانه ملک
۸- تماشاخانه همای سعادت
۹- تماشاخانه هیلاج
۱۰- تماشاخانه مشایخی
هر تماشاخانه حداقل با معرفی ۲ اثر نمایشی از سوی مدیریت تماشاخانه در بخش «فجر پلاس» جشنواره شرکت میکند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخر موسوی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بخش «فجر پلاس» با مشارکت انجمن صنفی تماشاخانههای خصوصی با مدیریت شاهین چگینی اجرایی میشود.