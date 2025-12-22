به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اسامی تماشاخانه‌های خصوصی شرکت‌کننده در بخش «فجر پلاس» این دوره را به شرح زیر معرفی کرد:

۱- تماشاخانه طهران

۲- تماشاخانه هامون

۳- عمارت نوفل لوشاتو

۴- تماشاخانه سیمرغ

۵- تماشاخانه صحنه آبی

۶- تماشاخانه هما

۷- تماشاخانه ملک

۸- تماشاخانه همای سعادت

۹- تماشاخانه هیلاج

۱۰- تماشاخانه مشایخی

هر تماشاخانه حداقل با معرفی ۲ اثر نمایشی از سوی مدیریت تماشاخانه در بخش «فجر پلاس» جشنواره شرکت می‌کند.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخر موسوی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بخش «فجر پلاس» با مشارکت انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی با مدیریت شاهین چگینی اجرایی می‌شود.