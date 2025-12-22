رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انتظام بخشی بودجه امر مهمی در تدوین بودجه سال آینده است، بیان کرد: نباید مردم در قبال بودجه سال آینده، تحت تاثیر فشار‌های قیمتی و هزینه‌ای قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: آنچه امروز مشخص است، وجود نوسانات مختلف در اقتصاد، بودجه سال جاری را با کسری‌های مواجه کرد. بر اساس آنچه شنیده می‌شود، دولت رشد کمی به بودجه داده و تلاش کرده اعداد بودجه را به واقعیت نزدیک‌تر کند. البته باید ببینیم رعایت موضوع در چه مواردی انعکاس داشته است.

تاجگردون با بیان اینکه انتظام بودجه امر مهمی در تدوین بودجه است، بیان کرد: بودجه باید دارای یک نظم موثر و فاقد کسری باشد تا ساختار اقتصادی کشور دچار لطمه نشود. در کنار همه این مسائل برشمرده شده، بودجه سال ۱۴۰۵ باید به طور جدی مسائل معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید مردم در قبال بودجه سال آینده، تحت تاثیر فشار‌های قیمتی و هزینه‌ای قرار گیرند و به عبارتی و دست کم باید فشار‌ها به حداقل برسد؛ بنابراین ما با همین نگاه وارد بحث بودجه خواهیم شد. اگرچه بودجه سختی را در پیش داریم، اما تلاش مجلس این است که در فرآیند بررسی، گزینه‌ای انتخاب شود که بیشترین تناسب را با شرایط اقتصاد کشور داشته باشد. احتمالاً لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فردا به مجلس ارائه خواهد شد.