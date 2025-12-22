پخش زنده
امروز: -
با حلول ماه پربرکت رجب، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش زنده برنامههای مختلف از اماکن مقدس تدارک ویژهای برای بهرهمندی مخاطبان از فیض این ماه عزیز دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه برنامه سحرگاهی با پخش زنده از صحن وسرای نورانی حضرت امام رضا (ع) از روز دوشنبه (۱ دی) ساعت ۴:۳۰ صبح، بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
ویژه برنامه «شبستان» نیز با سخنرانی علما هر روز عصر ساعت ۱۷:۵۰ به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برای بینندگان پخش میشود.
برنامه «شبهای تلاوت» با پخش تلاوت آیات آسمانی کلام الله مجید توسط قاریان ممتاز هم هر شب ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میشود.
در این برنامه، انتخاب تلاوتها توسط بینندگان انجام میشود و مخاطبان میتوانند با ارسال درخواستهای به پیام رسانهای برنامه، تلاوت با قاری دلخواهشان را برای پخش در برنامه ثبت کنند.
همچنین برنامه معنوی «یا کاشف الکرب» روز پنجشنبه ۴ دی به صورت زنده از بارگاه مقدس حضرت امام حسین (ع) در ساعت ۲۲:۱۵ در قاب شبکه قرآن ومعارف سیما قرار میگیرد.
در این راستا، مجموعه مستند «ستایشگران خورشید» با نگاهی ویژه به زندگانی پیشکسوتان عرصه مدح و ستایشگری آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از روز سهشنبه ۲ دی ساعت ۱۸:۳۰ برای مخاطبان رسانه ملی پخش میشود.
مستند «سرزمین ستارهها» نیز از روز دوشنبه یکم دی ماه ساعت ۱۹:۳۰ روانه آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میشود.
این مستند سفر دو حافظ و استاد بینالمللی قرآن کریم را به شهرها و استانهای مختلف ایران و حضور آنان در جلسات خانگی قرآن را به تصویر میکشد.
علاوه بر این برنامههای ویژه، شبکه قرآن در طول ماه رجب به پخش تلاوتهای زیبا از آیات کلام الله مجید، ادعیههای آسمانی، سخنرانیهای علما و میانبرنامههای مذهبی و مناسبتی خواهد پرداخت تا فضای خانهها را معطر به عطر قرآن و عترت نماید.
این تدارکات، فرصتی است تا در ایام ولادت پرفضیلت امام محمد باقر (ع) در اول رجب، شهادت امام هادی (ع) و دیگر مناسبتهای این ماه ، دلها را به یاد خدا و اولیایش زنده کنیم.