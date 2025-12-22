\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0646\u062c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u067e\u0627 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0622\u0631\u06a9\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0635\u062f\u0631 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0631\u062f\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0